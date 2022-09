Was man zum Start der Basketball-Bundesliga 2022/23 wissen muss

Weißenfels/SID/MZ - Die Basketball Bundesliga (BBL) startet in ihre 57. Saison. Mit dabei ist einmal mehr der Syntainics MBC aus Weißenfels. Corona ist nach zwei schwierigen Jahren diesmal kein wirkliches Thema. Dafür die Energiekrise. Wir beantworten vor dem Start die wichtigsten Fragen.

Wer beginnt? Meister Alba Berlin und die Veolia Towers Hamburg tragen das Eröffnungsspiel aus. Tip-off ist am Mittwoch um 19.00 Uhr.

Wie sieht der Terminplan aus? Die Saison wird wegen der Nationalmannschaftsfenster (WM-Qualifikation) erneut zweimal unterbrochen: Im November und im Februar 2023. Die Hinrunde endet am 29. Januar, die Rückrunde am 7. Mai. Die Play-offs sollen am 12. Mai beginnen. >> Hier gibt es den MBC-Spielplan im Überblick

Wie sieht der Modus aus? Wie bisher. Von den 18 Teams starten nach den 34 Hauptrundenspieltagen acht ins Play-off-Viertelfinale. Es wird bis zum Schluss im Modus „best of five“ gespielt.

Wer macht das Meisterrennen? Favoriten sind erneut Doublesieger Alba und Bayern München. Es wäre eine Überraschung, würde nicht einer der beiden EuroLeague-Teilnehmer den Titel holen. Seit dem Triumph von Brose Bamberg im Jahr 2017 haben sich immer die Berliner oder die Münchner durchgesetzt.

Und was macht der Syntainics MBC? Das Team von Headcoach Igor Jovovic hat seinen Kader kräftig umgekrempelt. In Lamont Jones und Tremmell Darden kehrten gleich zwei ehemalige Stars nach Weießnfels zurück. „Wir sind stärker als im Vorjahr“, sagt MBC-Manager Martin Geissler durchaus forsch. Und das, obwohl Kaderplanung und Saisonvorbereitung durch Verletzungen nicht ganz reibungslos verliefen.

Was ist neu? Die Rostock Seawolves. Der Aufsteiger kam nach vier Jahren in der ProA als Meister hoch. Der Klub aus Mecklenburg-Vorpommern ersetzt die JobStairs Giessen 46ers, die zum zweiten Mal aus der BBL abgestiegen sind. Die Fraport Skyliners aus Frankfurt, zweiter sportlicher Absteiger, blieben über ein Wildcard-Verfahren drin.

Wie sieht es beim Personal aus? Der FC Bayern hat den deutschen Nationalspieler Isaac Bonga nach vier NBA-Jahren in die BBL zurückgeholt. In Elias Harris sicherten sich die Münchner einen weiteren ehemaligen NBA-Profi. Berlin verpflichtete den interessanten Italiener Gabriele Procida, 36. Pick des diesjährigen Drafts in der nordamerikanischen Profiliga. Dagegen hat Erfolgstrainer John Patrick die MHP Riesen Ludwigsburg verlassen, sein US-Landsmann Josh King trat die Nachfolge an.

Wer überträgt? Alle Spiele laufen (letztmals) wie gewohnt live bei MagentaSport. Im Free-TV zeigt Sport1 bis zu 47 Begegnungen. Zur Saison 2023/24 übernimmt Dyn, Streamingplattform des früheren DFL-Chefs Christian Seifert.

Und Corona? Ist diesmal kein Thema. Bleibt die Frage, wie stark sich die Energiekrise auf die Finanzen der Klubs auswirken wird. „Wir werden erhebliche Zusatzkosten haben und diese irgendwie stemmen müssen. Wir müssen diese Herausforderung bestehen, das wird nur mit einem gewissen Pioniergeist gehen“, sagte Marco Baldi, Geschäftsführer von Alba Berlin.

Was bleibt vom EM-Hype? Das muss sich zeigen. Es ist längst nicht gesagt, dass sich die durch die Bronzemedaille entfachte Begeisterung spürbar auf die Liga auswirkt.