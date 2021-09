Syntainics MBC überzeugt bei Generalprobe gegen Straßburg

Bayreuth/MZ - Der Syntainics MBC hat eine gelugene Generalprobe für den Start der Basketball-Bundesliga gefeiert. Am Samstag gewann der Klubs aus Weißenfels sein letztes Testspiel in Bayreuth gegen den französischen Spitzenklub SIG Straßburg mit 81:76 (42:37).

Bester Werfer im Team der „Wölfe“ war Jakub Garbacz mit 19 Punkten vor Behnam Yakchali (14). Der Pole Garbacz übernahm auch in der Schlussphase Verantwortung und verwandelte wichtige Würfe zum Sieg.

Syntainics MBC: Trainingsfreier Sonntag als Belohnung

Eigentlich hätte am Sonntag noch ein zweites Testspiel im Rahmen des Vorbereitungsturniers in Bayreuth stattfinden sollen, allerdings fiel dieses durch die Absage von Bayern München aus. Trainer Igor Jovovic gab seiner Mannschaft für Sonntag nun frei.

Am Samstag, 25. September startet der MBC mit dem Heimspiel gegen Heidelberg in die Saison der Basketball-Bundesliga. Los geht's in der Stadthalle Weißenfels um 18 Uhr, der Vorverkauf hat am Freitag begonnen.