Stark beim Debüt: Führt Eddy Edigin den MBC in die Playoffs?

Weißenfels/MZ - Sein Ziel mit Weißenfels für den Rest der Saison? „Erfolgreichen und attraktiven Basketball spielen“, sagte Eddy Edigin nach seinem Traumdebüt beim Syntainics MBC. „Wir haben jetzt noch elf Spiele. Da wollen wir die Intensität hochhalten. Dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen.“ Und nach dem 110:101-Heimsieg gegen Würzburg am Sonntag, nach seinem Einstand nach Maß steht fest: Der neue Mann lässt die MBC-Fans träumen – und zwar von dem Einzug in die Endrunde!