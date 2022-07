Sieg für den MBC: Auch Jamel Morris überzeugt gegen Rasta Vechta

Der Syntainics MBC hat am Sonntag sein Testspiel bei Rasta Vechta deutlich gewonnen.

Weissenfels/MZ - Am Ende ging es dann sehr schnell. Erst am Freitag hatte der US-Amerikaner Jamel Morris beim Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) seinen Vertrag unterschrieben. Am Samstag stand der 28-jährige Aufbauspieler im Testspiel gegen Oldenburg bereits auf der Platte und steuerte drei Punkte zum Gesamtergebnis bei.