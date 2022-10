Gisa Lions MBC verliert auch das zweite Ligaspiel

Lions-Trainerin Katerina Hatzidaki erlebte in Nördlingen eine ganz schwache erste Hälfte ihres Teams.

Nördlingen/MZ - Zweites Saisonspiel, zweite Niederlage für den Gisa Lions MBC: Der Frauen-Basketball-Bundesligist aus Halle verlor am Samstagabend mit 61:77 bei den Angels Nördlingen. Die Vorentscheidung fiel dabei schon in der ersten Hälfe, in der Halle lediglich 21 Punkte gelangen.

Beste Werferin beim Team von Trainerin Katerina Hatzidaki war Laura Schinkel mit 16 Punkten, Barbora Kasparkova kam auf 14, Sarah Mortensen auf 13. Verzichten musste das Team in Nördlingen auf seine Center-Spielerinnen Elea Gaba und Uju Ugoka. Zudem verletzte sich Meret Kleine-Beek in der Partie, die Diagnose steht noch aus.

Zum Auftakt der Bundesliga hatte der MBC bereits deutlich in Hannover verloren, zuvor gab es einen Sieg im Pokal gegen Alba Berlin.