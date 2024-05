Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Es war alles angerichtet. Die Konkurrenten im Abstiegskampf hatten am Vorabend verloren: Heidelberg gegen Ulm und Crailsheim gegen Bamberg. Fest stand vor dem Heimspiel des Syntainics MBC am Sonntagnachmittag gegen Ludwigsburg also: Wenn die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic vor heimischem Publikum gewinnt, würde das den vorzeitigen Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga (BBL) bedeuten.