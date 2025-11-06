Die Weißenfelser gewinnen auch das dritte Spiel in der ENBL. Beim Sieg gegen den lettischen Club Valmiera Glass Via ragt einer heraus, mit dem keiner gerechnet hat.

Der Syntainics MBC wird auf internationalem Parkett zum Gejagten

Weissenfels/MZ. - Gleich zwei Weißenfelser standen am Mittwochabend in der Stadthalle besonders im Fokus. Da war zum einen Geschäftsführer Martin Geissler, dem der Syntainics MBC und die 1.600 Zuschauer lautstark gratulierten. Und da war zum zweiten Youngster Moritz Heck, der nach dem Spielende zum MVP gewählt wurde.