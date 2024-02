Der Basketball-Bundesligist aus Weißenfels steht vor drei entscheidenden Duellen im Abstiegskampf. So ist die Lage bei den Konkurrenten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Noch ist alles ruhig. Nach ein paar trainingsfreien Tagen hat sich die Mannschaft des Syntainics MBC inzwischen wieder zusammengefunden. Mitten in der Länderspielpause wird am Sonntag (19 Uhr) in Halle gegen den Bundesliga-Konkurrenten aus Braunschweig getestet. Zeit zum Probieren, ein Spiel, um den Rhythmus beizubehalten. Nicht mehr, nicht weniger.