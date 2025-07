Wenn der Hallesche FC an diesem Donnerstag beim FCM II antritt, werden nur Gästefans im Stadion sein. Was der Hintergrund dafür ist und wie Trainer und Sportchef des HFC auf das Duell blicken.

Nur Gästefans im Stadion: So denkt HFC-Trainer Robert Schröder über das brisante Duell mit der FCM-Reserve

In der Vergangenheit erinnerten die Fans des FCM mit Choreos mehrfach an Hannes Schindler. Dem Spiel gegen den HFC bleiben sie nun fern.

Halle/MZ - Von einem Heimspiel, selbst einem Mini-Heimspiel will Robert Schröder vor diesem Duell unter nie dagewesenen Umständen nichts wissen. „Als Person mit Wappen des Halleschen FC auf der Brust, würde ich nie wagen, von einem Heimspiel in Magdeburg zu reden“, erklärt der Trainer des halleschen Fußball-Regionalligisten - am Tag vor dem Spiel, das Fußball-Sachsen-Anhalt bewegt.