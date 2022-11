Syntainics MBC siegt gegen Bayreuth als starkes Kollektiv

Weissenfels/MZ - Der Knoten ist geplatzt. Nach vier Niederlagen in Folge hat der Syntainics MBC am Samstagabend gegen Medi Bayreuth seinen zweiten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga eingefahren. Das Team von Coach Igor Jovovic setzte sich vor 1.800 Zuschauern in der Weißenfelser Stadthalle gegen den Gegner aus Bayern verdient mit 96:83 durch und überholte den Konkurrenten im Abstiegskampf in der Tabelle.

