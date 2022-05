Wieso sich Tim Schreiber beim HFC vorerst gegen Sven Müller durchsetzen konnte

Halle (Saale)/MZ - Die wohl schönste Szene hatte es am Sonnabend schon vor dem Anpfiff gegeben. Tim Schreiber marschierte in Richtung des Tores vor der Fankurve, dorthin also, wo er den Arbeitstag gegen Meppen beginnen würde. Und hundertfach brandete dem Torwart des Halleschen FC aufmunternder Applaus entgegen. Schreiber klatschte mit seinen dicken weiß-gelben Handschuhen zurück. „Die Unterstützung der Fans war top. Sie hat uns dann auch während des Spiels nach vorne gebracht“, sagte er im Telefongespräch am freien Montag, den der neue HFC-Stammtorhüter in der Dresdner Heimat verbrachte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<