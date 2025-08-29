Beim Halleschen FC ist Pascal Schmedemann sofort zum Leistungsträger geworden. Der 25-Jährige freut sich auf das Kräftemessen mit den Ex-Kollegen aus Greifswald. Wie er auf die Zeit beim Klub von der Küste zurückblickt.

Pascal Schmedemann steht vor dem Wiedersehen mit den Spielern des Greifswalder FC.

Halle/MZ/Fab - Für Pascal Schmedemann ist der Ausnahme- eigentlich immer noch der Normalzustand. Sechs Stunden Fahrt, eine Übernachtung im Hotel? Das erleben die Profis des Halleschen FC in dieser Saison nur ein einziges Mal. Vor dem Spiel beim Greifswalder FC an diesem Samstag (14 Uhr). Alle anderen Vereine der Regionalliga Nordost sind deutlich schneller zu erreichen, eine Übernachtung überflüssig.