Der Abwehrspieler ist bisher der überzeugendste Zugang des Halleschen FC. Was ihn für das Team und das System von Trainer Schröder so wichtig macht.

Pascal Schmedemann (r.) glänzt bisher in der Defensive des HFC.

Halle/MZ. - Dafür, dass Pascal Schmedemann etwas Ungeheuerliches an sich haben soll, wirkt er ziemlich harmlos. Mit norddeutscher Gelassenheit und nur so vielen Worten wie wirklich nötig beantwortet der Innenverteidiger des Halleschen FC an ihn gerichtete Fragen. Auf dem Rasen aber, da wird er zu dem „Monster“, zu dem Sportchef Daniel Meyer ihn vor dem Saisonstart im MZ-Podcast „Chemie kennt keine Liga“ ernannt hatte.