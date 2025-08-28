Beim Halleschen FC konnte Joe-Joe Richardson als Spielmacher nur in Phasen glänzen. Zurück beim GFC sollte für den US-Amerikaner alles besser werden. Vor dem Duell am Samstag steigt in Greifswald aber der Druck.

Wie Joe-Joe Richardson auf das Wiedersehen mit dem HFC blickt

Joe-Joe Richardson trifft mit dem Greifswalder FC auf den HFC.

Greifswald/Halle/MZ/FAB - Die Rückkehr des verlorenen Spielmachers setzte der Greifswalder FC im Mai groß in Szene. Untermalt von den ikonischen Klängen von „Born in the USA“ filmte der Fußball-Regionalligist, wie Joe-Joe Richardson seinen Platz in der Kabine einnimmt. Mit Augenzwinkern: „Der Schlüssel passt noch“, sagte der Mann aus Seattle etwa, während er die Tür aufschließt. Und dann: „Meine Nummer ist noch frei.“