Wie beim HFC der einfache Weg zum Erfolg führen soll

Beim HFC drängen mehrere Kandidaten in die erste Elf. Dominik Steczyk (2.v.r.) könnte erstmals starten.

Halle/MZ - Die Beobachtungen von André Meyer in der Trainingswoche des Halleschen FC waren vom Gegensatz geprägt. Einerseits stellte der Trainer angesichts des fulminanten 5:1 vom vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den SC Verl eine „gewisse Lockerheit“ bei seiner Mannschaft fest. Der Kantersieg sorgte für Selbstvertrauen und Hochstimmung. „Wenn du mit so einem Ergebnis in die Woche gehst, dann ist es erst einmal ein einfacheres Einsteigen“, sagte Meyer.