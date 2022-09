Der Hallesche FC hat das Kellerduell in der dritten Liga gegen den SC Verl mit einem eindrucksvollen Kantersieg für sich entschieden (5:1).

Tom Zimmerschied (l.) und seine Kollegen vom Halleschen FC durften in Hälfte zwei gleich viermal jubeln.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem wahrhaften Befreiungsschlag hat sich der Hallesche FC am Samstag eindrucksvoll als konkurrenzfähig in der dritten Fußball-Liga gemeldet: 5:1 (1:0) wurden die Gäste vom SC Verl aus dem Leuna-Chemie-Stadion geschossen und die Fans begeistert. So ein positives Spektakel hatte es schließlich lange nicht gegeben. Zugleich bewegte sich der Klub damit aus der Abstiegszone.