München - Der FC Bayern München soll sich mit einer Verpflichtung des portugiesischen Verteidigers Renato Veiga beschäftigen. Das berichtete die „Bild“ ohne Angaben von Quellen. Demnach soll sich der Rekordmeister den 21-Jährigen als Nachfolger von Innenverteidiger Minjae Kim vorstellen können, sollte der Südkoreaner den Verein im Sommer verlassen.

Der 21 Jahre alte Veiga ist Nationalspieler und steht beim FC Chelsea unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Juventus Turin verliehen - an der Club-WM nahm er allerdings weder für Chelsea noch Turin teil. Im Winter hatte sich laut Medienberichten auch Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung beschäftigt. Veiga hat eine Vergangenheit in der Fußball-Bundesliga, er spielte in der Rückrunde der Saison 2022/2023 beim FC Augsburg.