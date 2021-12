Halle (Saale)/Wiesbaden/MZ - In der 3. Liga läuft der letzte Spieltag der Hinrunde: Am Montagabend ist der Hallesche FC beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Anstoß ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: SVWW - HFC -:-

Vor dem Spiel - Schiedsrichter heute ist Franz Bokop. Der 31-Jährige aus Vechta pfeift seit dieser Saison auch in der 2. Bundesliga. In einem 66. Drittliga-Einsatz ist zum siebten Mal der HFC mit dabei, bislang ist Halles Bilanz unter Bokop ebenso positiv (drei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen) wie die von Gegner Wiesbaden (drei Siege, ein Remis, eine Niederlage).

Vor dem Spiel - Personell ist die Lage beim HFC sehr angespannt. Zu den bekannten Langzeitverletzten (Müller, Reddemann, Lindenhahn, Zimmerschied, Herzog) kommen weitere Ausfälle: Titsch Rivero, Landgraf und Shcherbakovski sind gar nicht erst mit gereist. Löhmannsröben fehlt noch gesperrt. So könnte also die Startelf aussehen: Mesenhöler - Kreuzer, Vollert, Nietfeld (Kastenhofer), Sternberg - Samson, Otto (Nietfeld) - Badjie (Eilers), Eberwein, Derstroff - Boyd.

Vor dem Spiel - Der Hallesche FC ist durch die zuletzt vier sieglosen Spiele mit nur einem Punkt in den Abstiegskampf abgerutscht. Aber auch der ambitionierte SVWW hat nur zwei Punkte mehr auf seinem Konto und schaut aktuell eher nach unten als nach oben in der Tabelle. In Wiesbaden hat es bereits einen Trainerwechsel gegeben: Markus Kauczinski übernahm im November für Rüdiger Rehm. In Halle ist Florian Schnorrenberg weiter im Amt, doch braucht er mal wieder einen Sieg, damit das auch im Januar noch der Fall ist.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Wiesbaden und der HFC komplettieren heute die Hinrunde der Drittliga-Saison 2021/22 (abgesehen von einem offenem Nachholspiel). Ab etwa 18 Uhr starten wir hier mit dem Ticker.