Technische Panne bei Wiesbaden gegen HFC: Magenta Sport verärgert Fans

Wiesbaden/Bonn/MZ - Wer das Auswärtsspiel des Halleschen FC beim SV Wehen Wiesbaden am Montagabend in der 3. Liga live im Stream anschauen wollte, wurde enttäuscht: Bei Anpfiff des Spiels um 19 Uhr streikten App und Website von Exklusiv-Anbieter „Magenta Sport“. Eine Erklärung dafür gab es zunächst nicht.

In den Sozialen Netzwerken posteten Fans beider Mannschaft ihre Beschwerden, ein Einloggen in die Dienste des kostenpflichtigen Livestream-Anbieters war nicht möglich. Um etwa 19.20 Uhr reagierte Magenta Sport und teilte bei Facebook mit, es liege eine „technische Störung“ vor. Man arbeite an einer Lösung und bitte um Entschuldigung.

Magenta Sport entschuldigt sich für Probleme bei Live-Übertragung

Wenige Minuten später war der Login dann wieder möglich. Ab der 25. Spielminute konnten zumindest die meisten Fans die Partie sehen. Dennoch gab es weiterhin Beschwerden auf der Facebook-Seite des Dienstes. Moderator Christian Straßburger entschuldigte sich ebenfalls bei einen Zuschauern für die Probleme, ohne näher auf die Ursachen für den Ausfall einzugehen.

Es war nicht die einzige Panne am Montagabend in Wiesbaden. Vor Anpfiff war in der Brita-Arena ein Generator ausgefallen, sodass das Flutlich beim Spiel nur auf halber Stärke leuchten konnte. Schiedsrichter Franz Bokop entschied aber, dass das Licht ausreicht und pfiff die Partie an.