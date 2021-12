Was wird aus HFC-Trainer Florian Schnorrenberg?

Der Hallesche FC rutscht immer tiefer in die Krise. Gibt es vor Weihnachten noch einen Trainerwechsel in Halle?

Bleibt er oder geht er? Über HFC-Trainer Florian Schnorrenberg wird in der Krise diskutiert.

Halle (Saale)/MZ/bbi - Am Tag nach der 1:4-Niederlage beim SV Meppen meldete sich der Hallesche FC via Facebook. „Liebe HFC Familie - wir wünschen euch einen besinnlichen 4. Advent“, schrieb der Klub am Sonntagvormittag. Aber die „liebe HFC-Familie“ hatte mehrheitlich wohl eine andere Nachricht erwartet: Die Trennung von Trainer Florian Schnorrenberg.

Denn der zuletzt immer glücklosere Übungsleiter steht beim HFC womöglich vor dem Aus: Zu schlecht war zuletzt der Fußball seiner Mannschaft, zu ernüchternd die Ergebnisse. In November und Dezember gab es keinen Sieg in Liga drei, nur ein Punkt wurde aus sechs Partien geholt - bei einem Torverhältnis von 4:12. Der ambitionierte HFC steckt zur Winterpause mitten im Abstiegskampf.

Hallescher FC: Florian Schnorrenberg hat bei Fans keinen Kredit mehr

Ein Blick in die Fanforen zeigt: Kaum jemand dort glaubt noch an Schnorrenberg und desssen Trainerteam. Schon vor dem Spiel gegen Meppen waren die Rufe nach einem Trainerwechsel laut, am Samstag wurden sie noch einmal eindringlicher. Als Nachfolger wünschen sich viele Fans offenbar Uwe Neuhaus, der seit seinem Aus bei Arminia Bielefeld vereinslos ist und HFC-Sportchef Ralf Minge noch aus gemeinsamen Zeiten bei Dynamo Dresden kennt.

Das allerdings sind vage Spekulationen, denn am Sonntagvormittag war Schnorrenberg nach wie vor aktueller HFC-Trainer. Aber wie lange noch? Offizielle Aussagen dazu gibt es bislang nicht.

„Wir wissen alle, wie das Fußballgeschäft ist. Wir Trainer brauchen immer Ergebnisse. Wenn wir die nicht haben, ist der Druck groß", hatte er nach der Niederlage in Meppen gesagt und wohl selbst gewusst, was folgt: „Und jetzt wahrscheinlich nochmal größer.“

Florian Schnorrenberg ruft Neustart aus - aber der bleibt aus

Nach dem 1:2 beim SV Wehen Wiesbaden in der Vorwoche hatte Schnorrenberg noch Rückendeckung von Minge und seiner Mannschaft bekommen. Aber auch gegen Meppen gelang die erhoffte Wende nicht. Vor Anpfiff der ersten Rückrunden-Partie hatte Schnorrenberg selbst noch demonstrativ einen Neustart ausgerufen, doch gab es anschließend den nächsten Rückschlag.

„Wir kriegen unsere Probleme nicht so in den Griff, um Ergebnisse zu liefern“, analysierte Schnorrenberg den zwar engagierten, aber spielerisch einmal mehr stark limitierten Auftritt seiner Mannschaft im Emsland. Es klang ein wenig resigniert. Und so deutet vieles darauf hin, dass der HFC den Neustart nun nach dem Meppen-Spiel vollzieht. Dann allerdings ohne Florian Schnorrenberg.

Wir halten Sie über die aktuelle Entwicklung beim Halleschen FC an dieser Stelle auf dem Laufenden!