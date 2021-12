Steffen Kluge tritt sofort aus HFC-Vorstand zurück

Halle (Saale)/MZ - Steffen Kluge gehört ab sofort nicht mehr dem fünfköpfigen Vorstand des Halleschen FC an. Wie der Verein am Sonntagnachmittag mitteilte, legt Kluge sein amt „aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung“ nieder. Darüber sei der Klub von Kluge schriftlich informiert worden.

Kluge hatte seit einiger Zeit nicht mehr an den Sitzungen des Chef-Gremiums teilgenommen. Der 51-Jährige war 2019 als Vertreter der Fans mit den zweitmeisten Stimmen nach Präsident Jens Rauschenbauch in den HFC-Vorstand gewählt worden. Zuvor hatte er bereits das HFC-Fanprojekt geleitet, musste diesen Posten aber 2017 aufgeben.

HFC-Kader verabschiedet sich mit Booster-Impfung in Weihnachtsurlaub

Zugleich gab der HFC bekannt, dass es am Montag eine „erforderliche Analyse“ nach den schwachen sportlichen Leistungen mit Vorstand, Verwaltungsrat und Sportdirektor geben wird. Dort wird dann die Entlassung von Trainer Florian Schnorrenberg beschlossen werden.

Die Mannschaft des HFC hat sich am Sonntag derweil in den zweiwöchigen Weihnachtsurlaub verabschiedet. Für einen Großteil des Kaders stand zuvor noch die Booster-Impfung gegen das Corona-Virus an.