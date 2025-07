Das Spiel des Halleschen FC beim 1. FC Magdeburg II ist neu terminiert. Ein generelles Problem bleibt aber. Was eine KI damit zu tun hat und was Meyer anklagt.

Was HFC-Sportchef Meyer zum Hickhack um den Derby-Termin sagt

HFC spielt jetzt an einem Donnerstag in Magdeburg

Halle/MZ/TG. - In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz (KI) sich zu einem integralen Bestandteil des täglichen Lebens entwickelt hat, möchte auch der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die Technologie für sich nutzen. Also arbeitet er mit „Ligalytics“ zusammen, einem Bad Homburger Unternehmen, gegründet von einem Informatiker und einem Mathematiker, das Spielpläne erstellt.