Unter Robert Schröder hat sich das Anforderungsprofil an den Torhüter des HFC geändert. Wie Müller mit der Rolle umgeht, was er zur Rolle als Nummer eins sagt.

Sven Müller (r.) im Gespräch mit Robert Schröder. Auch die Anforderungen an den Torwart haben sich unter dem neuen Trainer geändert.

Halle/MZ. - Sven Müller trug am Samstag ein graues Trikot, das ihn von seinen in Rot gekleideten Mitspielern unterschied, ihn als Torwart markierte. Was sonst keine Nachricht ist, weil Müllers Beruf beim Halleschen FC nun einmal darin besteht, Bälle zu halten, war beim Saisonauftakt der Fußball-Regionalliga gegen den BFC Dynamo sehr wohl eine Erwähnung wert.