Niclas Stierlin ist beim HFC als Sechser im Mittelfeld eine feste Größe. Wie ihm die Arbeit mit einem Mentaltrainer zu einem besseren Spieler gemacht hat.

Niclas Stierlin ist aus dem Mittelfeld des HFC nicht wegzudenken.

Halle/MZ - Den Moment, wenn er aus dem Kabinengang in das vollbesetzte Leuna-Chemie-Stadion tritt, wird Niclas Stierlin erlebt haben, bevor er am Freitagabend um kurz vor 18 Uhr passiert. Die Pässe, die der Mittelfeldspieler des Halleschen FC im Chemie-Derby gegen die BSG aus Leipzig spielt, die Zweikämpfe, die er führt, wird er in den Stunden vor dem Anpfiff bereits gespielt und geführt haben.