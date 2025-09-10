Seit 2017 spielt Niklas Landgraf beim Halleschen FC, ist die große Konstante. Aber auf welcher Position kann er dem Team am besten helfen?

Niklas Landgraf hat schon über 250 Spiele für den HFC absolviert.

Halle/MZ/FAB - Niklas Landgraf ist die große Konstante beim Halleschen FC. Spieler, Trainer, Zeugwarte, Sportchefs und Geschäftsführer kamen und gingen über die Jahre, „Landi“ ist seit 2017 beim Verein. Der 29-Jährige, gebürtig aus Chemnitz, hat schon über 250 Spiele für den HFC absolviert.