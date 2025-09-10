weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Darum schwärmt HFC-Trainer Schröder von Kapitän Landgraf

Seit 2017 spielt Niklas Landgraf beim Halleschen FC, ist die große Konstante. Aber auf welcher Position kann er dem Team am besten helfen?

Aktualisiert: 10.09.2025, 16:58
Niklas Landgraf hat schon über 250 Spiele für den HFC absolviert.
Niklas Landgraf hat schon über 250 Spiele für den HFC absolviert. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ/FAB - Niklas Landgraf ist die große Konstante beim Halleschen FC. Spieler, Trainer, Zeugwarte, Sportchefs und Geschäftsführer kamen und gingen über die Jahre, „Landi“ ist seit 2017 beim Verein. Der 29-Jährige, gebürtig aus Chemnitz, hat schon über 250 Spiele für den HFC absolviert.