Fußball-Regionalliga Nordost "Ein herausragender Spieler": Darum schwärmt HFC-Trainer Schröder von Kapitän Landgraf
Seit 2017 spielt Niklas Landgraf beim Halleschen FC, ist die große Konstante. Aber auf welcher Position kann er dem Team am besten helfen?
Halle/MZ/FAB - Niklas Landgraf ist die große Konstante beim Halleschen FC. Spieler, Trainer, Zeugwarte, Sportchefs und Geschäftsführer kamen und gingen über die Jahre, „Landi“ ist seit 2017 beim Verein. Der 29-Jährige, gebürtig aus Chemnitz, hat schon über 250 Spiele für den HFC absolviert.