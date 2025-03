Am Samstag spielen Oberligist VfL 96 und Regionalligist HFC um den Einzug in das Landespokalfinale. Kurz vor dem Spieltag kommt Bewegung in ein Streitthema.

Halle (Saale)/MZ - Es geht um Prestige und potenziell um sehr viel Geld: Fußball-Oberligist VfL Halle 96 empfängt am Samstag (14 Uhr/MDR.de) den Regionalligisten Halleschen FC zum Halbfinale im Landespokal. Der Sieger geht als Favorit in das Endspiel, im anderen Halbfinale stehen sich Verbandsligisten gegenüber. Wer den Landespokal in die Höhe reckt, der ist in der kommenden Saison im DFB-Pokal dabei. Einnahmen in sechsstelliger Höhe sind damit garantiert.

HFC - VfL Halle 96: Ultras drohen aufgrund hoher Ticketpreise mit Boykott

Vor dem Stadtderby gab es Ärger: Die Ultras des HFC drohten mit dem Boykott der Partie im Stadion am Zoo. Sie störten sich an den Ticketpreisen von 15 Euro. Eine Frechheit sei das, schrieb die Saalefront. Denn: „Immerhin bedeutet das eine Preissteigerung von fast 100 Prozent zu normalen Punktspielen am Zoo.“

VfL-Präsident Farih Kadic erklärte gegenüber der MZ den Preis mit den hohen Kosten für das Sicherheitskonzept. Die Vorwürfe der Ultras, der VfL wolle „ordentlich Kohle auf den Rücken der Zuschauer und Fans machen“ und hätte die Preise auch als „Retourkutsche“ wegen des gekippten Austragungsorts, der VfL wollte ursprünglich als Gast im Leuna-Chemie-Stadion spielen, veranschlagt, wieß Kadic zurück.

VfL Halle 96 senkt Ticket-Preis bei HFC-Spiel

Wie der HFC am Donnerstag mitteilte, lenkten die 96er aber doch noch ein, reduzieren die Ticket-Preise auf zwölf Euro. Wer bereits Karten für den ursprünglichen Preis erworben hat, kann diese umtauschen. Die Ultras des HFC kündigten bereits an, das Spiel nun doch besuchen zu wollen.

Das dürfte die Brisanz des Spiels erhöhen: In der Vorsaison hatten einzelne HFC-Ultras beim Duell, das damals im Leuna-Chemie-Stadion ausgespielt wurde, Fahnen der VfL-Fans gestohlen.