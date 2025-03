Halle/MZ - Das Hin und Her vor dem halleschen Stadtderby im Halbfinale des Fußball-Landespokal am 21. März findet kein Ende. Nachdem die Partie mit Heimrecht für den VfL 96 wegen des einfacher umsetzbaren Sicherheitskonzepts zunächst im Leuna-Chemie-Stadion, der Heimstätte des HFC, stattfinden sollte, nun aber doch im Stadion am Zoo ausgetragen wird, droht nun neuer Ärger. Die Ultras des Regionalligisten drohen einen Boykott der Partie an.

