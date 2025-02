Im Vorjahr duellierten sich Albert Arzumanyan vom VfL Halle 96 (l.) und Aljaz Casar vom HFC im Leuna-Chemie-Stadion. Die Neuauflage des Halbfinals im Landespokal zwischen beiden Vereinen findet nun aber doch bei den 96ern in Stadion am Zoo statt.

Der Kehrtwende um 180 Grad ging beim VfL Halle 96 Recherchearbeit in den Sozialen Medien voraus. In denen war für Präsident Farih Kadic deutlich herauszulesen: Den vor wenigen Tagen erdachten Plan des Fußball-Oberligisten, das Halbfinale im Landespokal am 22. März gegen den Halleschen FC nicht zu Hause am Zoo, sondern im Leuna-Chemie-Stadion auszutragen, lehnen die Fans der Rot-Weißen kategorisch ab.