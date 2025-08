Nokia - Die deutschen Volleyballerinnen haben die vorzeitige EM-Qualifikation verpasst. Das Team mit vielen U23-Spielerinnen verlor in Nokia gegen Finnland mit 1:3 (21:25, 18:25, 25:18, 25:27). Viele erfahrene Akteurinnen wurden geschont.

Es war die erste Niederlage im dritten Spiel für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes. Um sich für die EM-Endrunde zu qualifizieren, muss das Team entweder Gruppenerster werden oder zu den fünf besten Gruppenzweiten gehören.

Das haben die Deutschen weiter in der eigenen Hand: Mit einem Sieg am Mittwoch (19.00 Uhr) in Wiesbaden gegen die Schweiz wäre das EM-Ticket sicher. Das Turnier wird 2026 in Aserbaidschan, der Türkei, Tschechien und Schweden gespielt. Nach der EM-Quali steht der Saison-Höhepunkt an: die Weltmeisterschaft in Thailand ab Ende August.