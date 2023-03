Lübeck/Halle (Saale)/MZ - Der VfB Lübeck hat bereits nach 25 gespielten Partie besten Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga. Und beim souveränen Tabellenführer der Regionalliga Nord sind gleich drei Ex-HFC-Profis dabei - allerdings mit höchst unterschiedlichen Saisonverläufen.

Mit 55 Punkten führt der VfB die Liga an, Verfolger Hamburger SV II (48) gab jüngst bekannt, auf einen möglichen Aufstieg verzichten zu wollen. Auf den Tabellendritten Hannover 96 hat Lübeck schon 13 Punkte Vorsprung, 14 sind es gar auf Eintracht Norderstedt. Die Nord-Staffel stellt in dieser Saison einen direkten Aufsteiger in die 3. Liga.

Ex-HFC: Kastenhofer im Verletzungspech, Drinkuth in Topform

Anteil an diesem starken Saisonverlauf haben auch Niklas Kastenhofer, Janek Sternberg und Felix Drinkuth, die allesamt einst das Trikot des Halleschen FC in der 3. Liga trugen. Der gebürtige Hallenser Kastenhofer ist dabei der große Pechvogel. Der Verteidiger zog sich im Januar einen Kreuzbandriss zu und kann nur noch zuschauen.

Der Ausfall von Kastenhofer war die Chance für Sternberg (30). Der bis dahin vereinslose Linksverteidiger wurde vom VfB für die Abwehr nachverpflichtet, konnte sich aber noch keinen Stammplatz erkämpfen. Der ehemalige Bundesliga-Spieler kam zuletzt von der Bank zu Kurzeinsätzen beim Team von Trainer Lukas Pfeiffer.

Ganz anders sieht es bei Drinkuth aus. Der inzwischen 28 Jahre alte Linksaußen, 2019 an den HFC ausgeliehen, trumpft groß auf und ist mit neun Toren und sieben Vorlagen Top-Scorer beim VfL. Das könnte er am Sommer dann auch in der 3. Liga tun - sein Vertrag in Lübeck läuft noch bis 2024.