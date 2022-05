Vertragsgespräche beim HFC: Keine Angebote an Eberwein und Co. vor Dezember

Die Top-Spieler wie Michael Eberwein geraten in den Fokus anderer Vereine. Die Rot-Weißen führen Gespräche. Warum es keine Unterschriften gibt.

Mit Einsatz zur rechten Zeit am rechten Ort: Michael Eberwein hat gerade zum 1:0 gegen Duisburg getroffen.

Halle (Saale)/MZ - Natürlich weckt ein Top-Torjäger der dritten Fußball-Liga Begehrlichkeiten. Zweitligist SC Paderborn habe seine Fühler nach Michael Eberwein vom Halleschen FC ausgestreckt, vermeldete dieser Tage das Online-Portal „transfermarkt.de“.

Neun Tore in 13 Spielen lassen nunmal jeden Sportchef aufhorchen, der sowieso permanent auf der Suche nach Kader-Verstärkungen ist. Dazu ist der Schlaks, der gerade die Saison seines Profilebens spielt, erst 25 Jahre alt und im Sommer 2022 ablösefrei zu haben.

Neue Verträge beim Halleschen FC erst nach dem 9. Dezember

Die Nachricht vom Paderborner Interesse ging natürlich rum in der HFC-Familie. Reflexartig wurde eine seit Wochen kursierende Bitt-Botschaft an den Sportchef zum wiederholten Mal formuliert: Bitte, Herr Minge, verlängern Sie so schnell wie möglich den Vertrag mit Eberwein.

Würde Minge sicherlich auch gern. Und natürlich wurde mit dem unermüdlich rackernden Offensivspieler auch geredet. Doch Unterschriften gibt es keine. Auch nicht von weiteren Kandidaten, deren Verträge aus Vereinssicht gern eine Fortsetzung finden sollen.

Der Grund: Der Hallesche FC befindet sich gerade in Wartestarre. Niemand aus dem Führungsgremium ist derzeit geneigt, Verträge mit Spielern abzuschließen. Erst nach dem 9. Dezember kann sich das schlagartig ändern.

Ralf Minge kann ohne Jens Rauschenbach nur sondieren

Für diesem Tag ist die Mitgliederversammlung des Fußball-Drittligisten angesetzt. Dabei wird auch ein neuer Vorstand gewählt. Und dessen Arbeit will niemand aus dem aktuellen Führungsgremium um Präsident Jens Rauschenbach vorgreifen. Schließlich ist zum einen noch offen, ob sich Rauschenbach überhaupt zur Wahl stellt. Und zum Zweiten, ob er in diesem Fall die nötigen Stimmen und damit die Legitimation bekommt, den Verein in die Zukunft zu führen.

Und weil in der gegenwärtigen Struktur Minge ohne Rauschenbach nicht selbstständig Handeln kann, weil ihm ganz einfach die alleinige Unterschriftsberechtigung fehlt, bleiben eben nur Sondierungsgespräche. „Ralf Minge macht bestimmt keinen Urlaub gerade“, sagt Trainer Florian Schnorrenberg dazu und weiß: „Gespräche finden statt. Es gibt wegen Vertragsangelegenheiten auch keine Unruhe“ in der Kabine unter den Spielern. Dennoch „machen Vertragsgespräche immer etwas mit den Spielern“.

Schnorrenberg kennt natürlich auch das Innenleben seiner Mannen. „Jeder Spieler strebt für sich nach dem Optimum“, sagt er. Heißt: Klopft ein Zweitligist bei einem Drittliga-Kicker an, wird der dem Werben folgen, weil neben einem höherklassigen Wettbewerb auch ein höherklassiges Gehalt winkt.

Mit welchem Etat geht der HFC in die neue Saison?

Was auch natürlich für einen Michael Eberwein interessant ist, dem der Coach eine „riesige Entwicklung“ vor allem in Sachen Torabschluss bescheinigt. Aber: „Er hat seine Freundin hier, fühlt sich wohl - und ich habe nicht den Eindruck, dass das Thema gerade bei ihm brisant ist“, meint der Coach.

Zugleich weiß Schnorrenberg natürlich um die Bedeutung der anstehenden Vorstandswahl. „Das ist ein wichtiger Termin für den Verein. Jeder will wissen: Wie sieht der Vorstand aus? Mit welchem Etat wird der Klub in Zukunft arbeiten?“

Und gerade letzteres ist für einen Sportchef wichtig, weil er dann seinen genauen finanziellen Spielraum in diversen Vertragspoker-Runden kennt. Mit Eberwein eventuell schon diskutierte fünfstellige Zahlen kann er dann schwarz auf weiß vorlegen. Wenn er im Dezember nicht schon zu spät kommt, weil Mitbewerber dies schon längst getan haben. Womöglich nicht nur bei Eberwein. 16 Verträge (ohne Leihspieler) laufen im Sommer 2022 beim HFC aus.