Türkgücü München - Hallescher FC im Liveticker

Am zweiten Spieltag der 3. Liga ist der Hallesche FC am Sonntag bei Türkgücü München zu Gast. Wir berichten im Liveticker vom Spiel.

In der Vorsaison feierte der Hallesche FC einen klaren 3:0-Sieg bei Türkgücü München. Julian Derstroff (r.) traf dabei doppelt.

München/Halle (Saale)/MZ - Als Tabellenführer ging der Hallesche FC in den zweiten Spieltag der 3. Liga, doch steht am Sonntag eine sehr schwere Aufgabe an: Auswärts muss sich der HFC bei Türkgücü München beweisen. Die Bayern gehören mit einem stark veränderten Kader zum Kreis der Aufstiegskandidaten. Anstoß ist um 13 Uhr, wir berichten hier im Liveticker.

Liveticker: Türkgücü - HFC -:-

Vor dem Spiel - Türkgücü geht als Aufstiegskandidat in die Saison, hat seinen Kader aber auch komplett umgekrempelt. Das könnte ein Vorteil für den HFC sein, glaubt zumindest Trainer Florian Schnorrenberg.

Vor dem Spiel - Zwei alte Bekannte stehen beim heutigen Gegner unter Vertrag. Ersatzkeeper Franco Flückiger hat ebenso einen HFC-Vergangenheit wie Stürmer Petar Sliskovic. Während von Flückiger am Sonntag wohl keine Gefahr ausgeht, ist Sliskovic immer für einen Treffer gut. Der HFC ist gewarnt!



Vor dem Spiel - Türkgücü München ist bislang der Lieblingsgegner des HFC in der 3. Liga. In der Vorsaison gab es zwei klare Siege - 3:0 auswärts und 4:1 daheim - gegen den damaligen Aufsteiger. Es waren bislang die einzigen Duelle der beiden Klubs.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker am zweiten Spieltag. Anstoß ist um 13 Uhr, ab etwa 11.30 Uhr starten wir hier.