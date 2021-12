Trotz HFC-Krise: Rückendeckung für Trainer Florian Schnorrenberg

HFC-Trainer Florian Schnorrenberg feuert sein Team beim Spiel in Wiesbaden an.

Wiesbaden/MZ - Nur ein Punkt aus den letzten fünf Partien, Tabellenplatz 14 und nur noch vier Punkte auf den Abstieg: Der Hallesche FC steckt in einer echten sportlichen Krise. Trainer Florian Schnorrenberg muss aber offenbar auch nach dem 1:2 beim SV Wehen Wiesbaden am Montagabend nicht um seinen Job zittern.

Denn Sportdirektor Ralf Minge und Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer stärkten dem Coach deutlich den Rücken. „Die Zusammenarbeit ist absolut top“, sagte Minge in der Halbzeitpause des Spiels in Wiesbaden bei Magenta Sport über seinen Trainer: „Ich bin nah an der Mannschaft dran und muss das Verhältnis nach innen bewerten. Das ist absolut intakt. Dass nach außen etwas Unruhe aufkommt, wenn die Ergebnisse ausbleiben, ist normal.“

Hallescher FC: Trainer Florian Schnorrenberg fehlen die Ergebnisse

Noch deutlicher wurde Kreuzer. „Die Diskussion um den Trainer ist Bullshit“, sagte der Rechtsverteidiger im Interview nach dem Spiel: „Würden wir 5:0 untergehen, dann müsste man sich schon mal die Frage stellen, ob es am Trainer liegt. Aber wenn jemand nach diesem Spiel sagt, es ist die Schuld des Trainers, dann ist das eine Frechheit.“

Kreuzer nahm sich und seine Kollegen in die Pflicht: „Er kann am wenigsten dafür, wir stehen auf dem Platz. Und momentan haben wir das Pech, dass der Ebi (Michael Eberwein) am Ende an die Latte köpft und die Schüsse geblockt werden. Das sind Kleinigkeiten, daran müssen wir arbeiten, dass der letzte Wille wieder zurückkommt.“

Florian Schnorrenberg: „Ansprüche in Halle sind nicht geringer geworden“

Schnorrenberg selbst war bemüht, sachlich mit seiner persönlichen Situation umzugehen. Sein Team hatte kämpferisch in Wiesbaden nicht enttäuscht und alles versucht. „Wir haben momentan nicht die Ergebnisse“, sagte der Trainer im Interview: „Aber wir haben vier Punkte weniger als nach der Hinrunde in der Vorsaison und die Ansprüche in Halle sind nicht geringer geworden.“

Am kommenden Samstag (14 Uhr im Liveticker) muss der HFC im letzten Spiel des Jahres 2021 zum SV Meppen – dann wohl wieder mit Florian Schnorrenberg auf der Bank. Alles andere wäre nach Ralf Minges Aussagen eine Überraschung.