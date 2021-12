Kreuzer: „Wenn du so verlierst, kannst du erhobenen Hauptes vom Platz gehen“

Wiesbaden/MZ - Ohne Punkte kehrt der Hallesche FC vom Spiel beim SV Wehen Wiesbaden zurück. Am Montagabend verlor der HFC trotz großem Kampf mit 1:2 (0:0). Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quelle: Magenta Sport).

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Wir wollten wieder mutiger auftreten, gehen dann auch in Führung. Aber dann konnten wir der enormen Druckphase nicht standhalten, das waren keine guten Minuten von uns. Am Ende hatten wir noch Chancen, wieder zurückzukommen. Wir treffen Latte und Außenpfosten. Da ist es sehr bitter, dass wir uns nicht mindestens mit einem Punkt belohnen konnten. Man muss aber auch sagen: Der Gegner war heute vor dem Tor gefährlicher als wir.“

Niklas Kreuzer (HFC-Verteidiger): „Beschissen ist gar kein Ausdruck für mein Gefühl. Die erste Halbzeit war verhalten von uns, da hatte Wiesbaden ein, zwei deutlichere Chancen. Aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht und es in der zweiten Halbzeit richtig gut umgesetzt. Aber, wie schon so oft in dieser Saison, wir belohnen uns nicht für den großen Aufwand. Wir gehen in Führung, haben noch mehr Chancen, aber Wehen macht aus anderthalb Chancen zwei Tore. Das ist unglaublich! Aber wenn du so auftrittst und verlierst, kannst du erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Es ärgert mich einfach, dass wir so ein Spiel herschenken. Für mich ist das 2:1 auch kein Elfmeter. Das habe ich dem Schiedsrichter auch gesagt, aber er wollte es nicht wahrhaben.“

Markus Kauczinski (Wiesbaden-Trainer): „Ich freue mich für die Mannschaft, dass der Einsatz und das gute Spiel heute belohnt worden sind. Am Ende hatte Halle noch gefährliche Momente. Halle ist gerade in der Luft stark, da kann es immer noch gefährlich werden.“

Benedict Hollerbach (Wiesbaden-Stürmer): „Das war eine extrem gute Leistung heute. Ich glaube, so gut wie heute haben wir noch nie gespielt. Das hatte alles Hand und Fuß, da steckte ein Plan hinter. Das hat richtig Spaß gemacht auf dem Platz. Wenn wir so weiterspielen, ist für uns in der Saison noch alles drin.“