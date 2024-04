Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Seine erste Amtshandlung als Bindeglied zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand, wie die neue Stellenbeschreibung Toni Lindenhahns bei seinem Halleschen FC lautet, war ein emotionaler Weckruf. „Ich habe den Jungs mitgegeben, was sich unsere Fans wünschen: Einsatz, Leidenschaft, als Team füreinander einzustehen“, berichtete die Ikone des Fußball-Drittligisten am Freitagmittag im Leuna-Chemie-Stadion, nachdem sie in der Kabine zu den Profis gesprochen hatte.