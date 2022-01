Debütiert Terrence Boyd für den FCK ausgerechnet gegen den HFC?

Kaiserslautern/Halle (Saale)/MZ - Seit Samstag ist Terrence Boyd endgültig Profi des 1. FC Kaiserslautern. Beim Heimspiel der „Roten Teufel“ gegen Viktoria Berlin erlebte der Stürmer den Sieg seiner Kollegen (2:0) aber nur als Tribünengast: Seine Spielgenehmigung lag noch nicht vor.

So muss sich der 30-Jährige, der vom Halleschen FC in einer Blitzaktion in die Pfalz gewechselt war, noch gedulden, bis er erstmals für seinen Verein auflaufen darf.

Am Dienstag könnte es so weit sein, dann spielt der FCK bei 1860 München im Gründwalder Stadion. Aber dass die Partie wie geplant stattfindet, ist unwahrscheinlich: 1860 ist von Corona geplagt, das Spiel bei Türkgücü war am Samstag bereits abgesagt worden. Und dieses Schicksal droht nun auch der Partie am Dienstag.

Darf Terrence Boyd überhaupt für den FCK gegen Halle spielen?

Das Boyd-Debüt würde sich dann weiter verschieben, konkret auf den 29. Januar: Dann würde der Stürmer mit Lautern am Betzenberg ausgerechnet auf seinen Ex-Klub HFC treffen. Eine brisante Situation, da sein Abschied aus Halle nicht ganz geräuschlos verlief.

Doch ob es tatsächlich so kommt, ist noch aus einen zweiten Grund fraglich: HFC und FCK könnten beim Transfer vereinbart haben, dass Boyd im Spiel gegen Halle nicht eingesetzt werden darf. Ein solcher Passus im Vertrag ist im Fußball durchaus nicht unüblich, wenn auch bei Fans unbeliebt.

HFC-Präsident Jens Rauschenbach hatte das weder bestätigt noch dementiert. So könnte es sogar bis zum 5. Februar dauern, bis Boyd für den 1. FC Kaiserslautern debütiert.