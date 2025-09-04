Max Bergmann begann einst beim Halleschen FC mit nur 19 Jahren als Analyst im Jugendbereich. Nun arbeitet mit nur 27 Jahren bereits in der Bundesliga. Wie er das geschafft hat.

Der märchenhafte Aufstieg des Max Bergmann! Beim HFC war er der jüngste Drittligatrainer, jetzt coacht er beim HSV in der Bundesliga

Ex-HFC-Co-Trainer Max Bergmann arbeitet seit dieser Saison beim Hamburger SV unter Chefcoach Merlin Polzin

Hamburg/MZ. - Ist das schon Jurassic Park? Die Geschichte von Max Bergmann, die einer Studentenwohnung ihren Anfang nahm, klingt auf jeden Fall, als hätte sich ein Drehbuchschreiber ausgelebt. Der gebürtige Bremer ist erst 27 Jahre alt und doch dort angekommen, wovon alle Fußballtrainer in Deutschland träumen – der Bundesliga. Und ausgestorbene und wiederbelebte Dinos spielen dabei eine wichtige Rolle.