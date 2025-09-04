weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hamburger SV: Wie Ex-HFC-Co-Trainer Bergmann in der Bundesliga landetet

Seine Karriere begann mit Youtube-Videos Der märchenhafte Aufstieg des Max Bergmann! Beim HFC war er der jüngste Drittligatrainer, jetzt coacht er beim HSV in der Bundesliga

Max Bergmann begann einst beim Halleschen FC mit nur 19 Jahren als Analyst im Jugendbereich. Nun arbeitet mit nur 27 Jahren bereits in der Bundesliga. Wie er das geschafft hat.

Von Christopher Kitsche 04.09.2025, 20:00
Ex-HFC-Co-Trainer Max Bergmann arbeitet seit dieser Saison beim Hamburger SV unter Chefcoach Merlin Polzin
Ex-HFC-Co-Trainer Max Bergmann arbeitet seit dieser Saison beim Hamburger SV unter Chefcoach Merlin Polzin (Foto: Imago/Heiden)

Hamburg/MZ. - Ist das schon Jurassic Park? Die Geschichte von Max Bergmann, die einer Studentenwohnung ihren Anfang nahm, klingt auf jeden Fall, als hätte sich ein Drehbuchschreiber ausgelebt. Der gebürtige Bremer ist erst 27 Jahre alt und doch dort angekommen, wovon alle Fußballtrainer in Deutschland träumen – der Bundesliga. Und ausgestorbene und wiederbelebte Dinos spielen dabei eine wichtige Rolle.