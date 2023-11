Kapitän Jonas Nietfeld kann bisher nicht an seine starke Rückrunde in der dritten Liga anknüpfen. Muss er als einer der wenigen Anführer beim Halleschen FC zu viel schultern?

Beim Pokalspiel in Sandersdorf fand sich HFC-Kapitän Jonas Nietfeld (M.) wieder in vorderster Reihe als Stürmer wieder.

Halle/MZ. - Als die Fußballprofis des Halleschen FC am Dienstagnachmittag am Leuna-Chemie-Stadion vorrollten, hatten sich in Anbetracht dessen, dass nach der Krafteinheit am Vormittag das zweite Training des Tages anstand, einige Fahrgemeinschaften gebildet. So stiegen zum Beispiel aus Marco Wolfs Auto auch Nico Hug aus sowie die Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht sogar gemeinsame Zukunft im Sturmzentrum des Fußball-Drittligisten: Der etatmäßige Torjäger Dominic Baumann und der etatmäßige Abwehrchef Jonas Nietfeld – klingt seltsam, ist aber eine Option.