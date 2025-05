Oschersleben/MTU. Der Oscherslebener SC und die VfB Germania Halberstadt II haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

In Minute 22 schoss Martin Gödecke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt II kassierte einmal Gelb (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Oschersleben noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Mykola Rus erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Leon Joel Wiedenbein/Halberstadt (58.), gefolgt von Martin Gödecke (Oscherslebener SC) in Minute 60, 81 und Klajdi Dani (VfB Germania Halberstadt II) in Minute 89. Spielstand 4:2 für den Oscherslebener SC.

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

Bereits eine Spielminute darauf konnte Ben Krausmann (Oschersleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:2 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – VfB Germania Halberstadt II

Oscherslebener SC: Lenhard – Krausmann, Kittel, Klein, Rus (81. Welz), Gödecke, Specht (75. Wiedecke), Neugebauer, Doerge (73. Niebuhr), Lessmann, Müller (73. Künne)

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Allner, Hartleib, Lippoldt, Wedde (69. Qaderi), Wiedenbein, Genschmar, Steinke, Dani, Rumlich, Edler (56. Conrad)

Tore: 1:0 Martin Gödecke (22.), 2:0 Mykola Rus (55.), 2:1 Leon Joel Wiedenbein (58.), 3:1 Martin Gödecke (60.), 4:1 Martin Gödecke (81.), 4:2 Klajdi Dani (89.), 5:2 Ben Krausmann (90.); Zuschauer: 97