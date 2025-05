Der Syntainics MBC kann am Wochenende den Einzug in die Endrunde der Basketball-Bundesliga schaffen. Ein Gerücht sorgt aber für Unruhe.

Weißenfels/MZ - Seine Gemütslage vor einem der wichtigsten Wochenenden der jüngeren Vereinsgeschichte? „Ich bin sehr positiv gestimmt“, sagt Martin Geissler, der Geschäftsführer des Syntainics MBC, vor dem Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) in der Stadthalle gegen Bonn. Mit einem Sieg am letzten Spieltag sollte Weißenfels der Einzug in die Endrunde sicher sein. Und selbst bei einer Niederlage könnte der Klub in die Play-Ins einziehen. Es wäre die erste Endrundenteilnahme des Syntainics MBC seit 24 Jahren, eine große Überraschung und ein riesiger Erfolg für den Klub mit dem kleinsten Etat der Basketball-Bundesliga (BBL).