Spielpläne der 3. Liga kommen am Donnerstag - gegen wen startet der HFC?

Der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC sind in der Saison 2021/22 einmal mehr in der 3. Liga mit dabei.

Frankfurt (Main)/MZ - Am 1. Juli um 13 Uhr wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Spielpläne für die Drittliga-Saison 2021/22 veröffentlichen. Dann ist klar, gegen wie die Saison für den Halleschen FC und den 1. FC Magdeburg beginnen wird.

Allerdings wird der Verband zunächst nur den Rahmenspielplan veröffentlich, die zeitgenauen Ansetzungen folgen dann später.

In der Vorsaison hatte der DFB das Sachsen-Anhalt-Derby gleich auf den ersten Spieltag gelegt, Halle gewann damals mit 2:0 in Magdeburg. Die Saison 2021/22 beginnt am 23. Juli 2021 und endet am 14. Mai 2022 mit dem 38. Spieltag - anschließenden folgen noch die Auf- und Abstiegsrelegation (19. bis 24 Mai 2022).



HFC und FCM sind zwei von nur noch vier Ost-Klubs im Teilnehmerfeld der 3. Liga. In der Vorsaison waren es noch fünf Teams, allerdings stiegen Hansa Rostock und Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga auf. Aus der Regionalliga Nordost stieg Viktoria Berlin in die 3. Liga auf.

Wir berichten an dieser Stelle aktuell vom Spielplan.