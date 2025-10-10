Malek Fakhro vertritt den Halleschen FC gerade international, spielt mit dem Libanon um die Teilnahme an der Asienmeisterschaft. Hat der Regionalligist etwas davon?

Doha/Halle/MZ. - Der Traum rückt näher. Malek Fakhro will es mit dem Libanon unbedingt zur Asienmeisterschaft 2027 schaffen. Am Donnerstagabend hat der Angreifer des Halleschen FC mit einem 2:0 gegen den Bhutan einen weiteren Schritt gemacht. Der 27-Jährige kam als Joker beim Stand von 0:0 ins Spiel, war am 1:0 entscheidend beteiligt. Mit sieben Punkten aus drei Spielen führt der Libanon seine Qualifikationsgruppe an.