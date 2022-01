„Sind auf einem guten Weg“: Wie André Meyer sein HFC-Debüt bewertet

Halle (Saale)/MZ - An seinem 38. Geburtstag stand der gebürtige Hallenser André Meyer erstmals als Trainer des Halleschen FC an der Seitenlinie - und erlebte eine unglückliche 0:1-Testspielniederlage gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue. Trotz des Ergebnisses war der Coach nach Abpfiff am Mittwoch im Leuna-Chemie-Stadion nicht unzufrieden und äußerte sich entsprechend im Interview beim MDR.

„Wir wollten mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgehen. Das späte Gegentor passt daher nicht zum Spielverlauf“, sagte Meyer über die Partie, die eigentlich auf ein 0:0 hinauslief, bis Dimitrij Nazarov dann doch noch für Aue zum Sieg traf (88.).

André Meyer gibt allen HFC-Spielern Einsatzzeiten beim Test gegen Aue

Seiner Mannschaft, die im neuen 3-4-3-System aufgelaufen war, machte er keinen großen Vorwurf: „Es waren viele gute Dinge drin in unserem Spiel. Darauf können wir aufbauen, wir sind auf einem guten Weg.“ Die Spieler hätten schon viele Sachen verinnerlicht, seien teilweise aber „noch zu passiv“ gewesen. Meyer wünscht sich mutige Auftritte seiner Profis.

Zu hoch wollte er den ersten Tests des Winters aber nicht hängen. Zur Pause hatte er gleich zehn Mal ausgewechselt, am Ende kam jeder fitte Spieler auch zum Einsatz. „Es ging darum, die Spieler kennenzulernen und zu sehen, wer mit wem harmoniert“, erklärte der neue Trainer seie Komplett-Rotation.

Aufschlüsse über eine mögliche Startelf beim Drittliga-Start gegen Türkgücü München am 15. Januar (14 Uhr im Liveticker) lasse die Partie nicht zu: „Da werden wir uns in den kommenden Tagen noch einiges durch den Kopf gehen lassen.“

Bevor es soweit ist, hat Meyer noch eine zweite Chance, sein Team unter Wettkampfbedingungen zu testen: Am Samstag ist der HFC beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur „Generalprobe“ zu Gast.