Schnorrenberg überrascht mit vier neuen Spielern

Halle (Saale) - Der Hallesche FC will heute gegen den SC Verl (Anstoß 19 Uhr) den zweiten Heimsieg in Folge in der 3. Liga einfahren. Dafür muss das Team von Trainer Florian Schnorrenberg, selber die Schießbude der Liga, die beste Offensive der Liga in Schach halten.

Damit das gelingt, hat der Trainer seine HFC-Elf umgebaut: Gleich vier Veränderungen gibt es im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln am Samstag, gleich drei davon betreffen die Abwehr.

Vor dem gesetzten und formstarken Keeper Sven Müller laufen heute Lukas Boeder, Stipe Vucur, Jannes Vollert und Niklas Landgraf in der Viererkette auf. Boeder ersetzt Fabian Menig (Bank), Vollert spielt für Sören Reddemann (Bank) und Landgraf bekam den Vorzug vor Janek Sternberg (Bank).

HFC baut Abwehr und Offensive gegen SC Verl um

Im Mittelfeld bilden Antonios Papadopoulos und Kapitän Jonas Nietfeld wie gewohnt die Doppel-Sechs, davor sollen offensiv Braydon Manu und Julian Guttau für Kreativität und Tempo sorgen. Im Sturm wird Torjäger Terrence Boyd von Michael Eberwein unterstützt, der für Dennis Mast (nicht im Kader) ins Team gerückt ist.

Gar nicht im Kader stehen heute Tom Müller, Tim Schreiber (verletzt), Niklas Kastenhofer, Tobias Schilk (verletzt), Marcel Titsch Rivero, Toni Lindenhahn (verletzt), Dennis Mast und Jan Shcherbakovski (verletzt).

Die HFC-Startelf im Überblick: S. Müller - Boeder, Vucur, Vollert, Landgraf - Nietfeld, Papadopoulos - Manu, Guttau - Eberwein, Boyd.

Die HFC-Ersatzbank im Überblick: Eisele - Syhre, Reddemann, Menig, Sternberg, Dehl und Derstroff.

So spielt der SC Verl: Brinkmann - Lannert, Stöckner, Langesberg, Ritzka - Corboz, Kurt, Sander - Choroba, Janjic, Rabihic.

Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn)

Leider können wir aktuell aus technischen Gründen keinen Liveticker zur Partie anbieten. Nach Abpfiff folgt aber ein Spielbericht aus dem Erdgas Sportpark. (mz)