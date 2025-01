Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC sucht nach mehr Torgefahr für das Ziel direkter Wiederaufstieg in die dritte Liga. Von Ideen für einen Zugang hatte Daniel Meyer, Sportchef des Fußball-Regionalligisten, zuletzt gegenüber der MZ gesprochen. Das gesuchte Profil: „Es müsste ein Spieler sein, der als Qualität nachgewiesen hat, dass er mehrere Saisons zweistellig getroffen hat, der aktuell einen Lauf hat“, sagt er. „Denn von der Qualität der Jungs in unserem Kader bin ich überzeugt, nur den Flow vor dem Tor hatte bislang keiner.“

Am Wochenende sickerte dann die Wunschlösung durch: Serhat Polat soll es sein. Der 23-jährige Türke hat für Aufsteiger Hertha Zehlendorf neun Tore und drei Vorlagen in der laufenden Regionalliga-Saison aufgelegt. In der Vorsaison war er mit 16 Toren in der Oberliga bereits Aufstiegsgarant der Berliner.

Zwischen HFC und Polat besteht bereits Einigkeit. Der dynamische Offensivspieler, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, hatte im Sommer gegenüber dem Kicker als klares Ziel den Profifußball anvisiert. Der HFC bietet ihm die Chance.

Offen ist aber, ob sich die beiden Regionalligisten einig werden. Polats Vertrag läuft noch bis Saisonende. Er erhält allerdings eine Ausstiegsklausel. Die ist aber nicht, wie üblich, mit einer konkreten Summe versehen. Das sagte Kamy Niroumand, Präsident von Hertha Zehlendorf, dem Portal fupa.net. „Die Verantwortlichen aus Halle haben mich angerufen. Leider haben sie kein konkretes Angebot abgegeben. Ich hatte das Gefühl, sie wollen Serhat für null haben. Es gibt zwar eine Ausstiegsklausel, aber in dieser ist keine Ablösesumme festgelegt“, sagte er. „Üblicherweise wird in solchen Fällen eine Summe definiert. Wir haben eine sechsstellige Summe ausgerechnet.“

Eine Ablösesumme von 100.000 Euro ist aber vollkommen utopisch für einen Regionalligaspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Denkbar aber, dass es doch zur Einigung kommt, schließlich könnte Polat Zehlendorf im Sommer ablösefrei verlassen.

Der HFC-Vorstand hatte gegenüber der MZ vor Weihnachten die Bereitschaft signalisiert, einen Transfer zu ermöglichen.