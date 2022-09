SC Verl blamiert sich vor Spiel beim HFC im Westfalenpokal

SC-Trainer Michel Kniat erlebte in Dellbrück einen schlimmen Abend. (Archivbild)

Verl/MZ - Der SC Verl hatte keine optimale Vorbereitung auf das anstehende Drittliga-Spiel beim Halleschen FC am Samstag (14 Uhr). Am Mittwochabend schied das Team im Westfalenpokal gegen den Fünftliga-Aufsteiger Dellbrücker SC mit 1:3 aus.

In Dellbrück war Verl mit einer B-Elf in die Partie gegangen, wohl auch um Kräfte für das Spiel in Halle zu sparen. Das ging gründlich schief. Schon nach zehn Minuten stand es 0:2, nach 15 Minuten wechselte Trainer Michel Kniat vier Stammkräfte ein. Vergeblich, die Blamage nahm ihren Lauf. Der erst kurzfristig zum SC Verl gewechselte Ex-HFC-Profi Joscha Wosz kam bei der Niederlage nicht zum Einsatz.

Dabei galt Verl als Mitfavorit im Landespokal. Mit Pokalblamagen kennt sich allerdings auch Halle bestens aus: Der HFC schied in den letzten beiden Jahren jeweils gegen unterklassige Klubs im Landespokal Sachsen-Anhalt aus und verspielte so die finanziell lukrative Teilnahme am DFB-Pokal.

Am Samstag kommt es im Leuna-Chemie-Stadion zum Duell der Tabellennachbarn im Abstiegskampf. Dann wird sich zeigen, ob das Pokalaus eher Motivation oder nachhaltiger Schock für die Verler war...