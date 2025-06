Der SV Sandhausen wollte in die zweite Liga und ist jetzt nur noch Regionalligist. Deshalb verlassen 35 (!) Spieler den Verein - darunter drei ehemalige HFC-Profis.

Irrer Umbruch in Sandhausen: 35 Spieler gehen nach dem Abstieg, darunter auch drei ehemalige Hallenser

Dominic Baumann ist nach dem dritten Abstieg in Folge auf Vereinssuche.

Sandhausen/MZ/FAB - Für den Halleschen FC bedeutete der Abstieg in die Regionalliga 2024 die „Stunde Null“, wie Sportchef Daniel Meyer damals sagte.

Mit Lucas Halangk, inzwischen Rot-Weiß Oberhausen, und Jonas Marx, inzwischen Chemnitzer FC, standen nur noch zwei Spieler unter Vertrag. Letztlich blieben aber auch Sven Müller, Luca Bendel, Jordi Wegmann, Niklas Landgraf und Jonas Nietfeld beim HFC, Marx ging.

Sreto Ristic wurde in Sandhausen gefeuert

Noch viel extremer gestaltet sich jetzt die Situation des SV Sandhausen. Der wollte unter Ex-HFC-Trainer eigentlich in der vergangenen Saison die zweite Bundesliga aufsteigen, letztlich stand aber der Abstieg in die Regionalliga - Ristic war da schon gefeuert.

Auch interessant: HFC einigt sich nach Klage mit Sreto Ristic auf einen Vergleich

Das hat Konsequenzen: Unglaubliche 35 (!) Spieler werden Sandhausen verlassen, lediglich Ersatztorwart Luis Idjakovic bleibt im Verein. Unter den Abgängen finden sich mit Angreifer Dominic Baumann, Kreativspieler Besar Halimi und Außenverteidiger Niklas Kreuzer auch drei Spieler mit HFC-Vergangenheit. Das Trio hatte Halle nach dem Abstieg 2024 verlassen, nun erlebten sie wieder eine Saison des Scheiterns.

Dominic Baumann stieg drei Mal in Folge ab

Baumann ist dabei die tragische Figur des deutschen Profifußball, schon mit Zwickau und dem HFC war er zuvor abgestiegen. Der Stürmer kam aber auf zwölf Tore, sollte also einen neuen Arbeitgeber in der dritten Liga finden. Noch ist seine Zukunft aber ebenso offen wie die von Kreuzer, der während seiner Zeit in Halle den Krebs besiegte, und Halimi.

Der SV Sandhausen muss unter Neu-Trainer Olaf Jansen einen Neuanfang in der Regionalliga stemmen. Hat dort aber deutlich mehr finanzielle Möglichkeiten als der HFC vor einem Jahr. Der Klub verfügt über ein für Viertligaverhältnisse extrem hohes Budget von sieben Millionen Euro - der HFC plant mit 4,5 Millionen Euro für den Gesamtverein.

Dementsprechend hohe Gehälter kann Sandhausen anbieten. Zehner Jahn Herrmann, bislang Unterschiedsspieler des FSV Zwickau, lockte das ebenso wie Pascal Terstreot, bislang Stürmer des FC Ingolstadt - der HFC hatte jeweils das Nachsehen.