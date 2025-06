Die Frauen des Syntainics MBC haben in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga nur noch neun Gegner. Welche Folgen das hat und warum Klubchef Martin Geissler trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt.

MBC-Nationalspielerin Romy Bär (r.) wird sich in der kommenden Saison dreimal mit Deeshyra Thomas von Alba Berlin messen.

Halle/MZ - Martin Geissler war am Donnerstagabend in Hamburg live dabei, als das Basketballnationalteam der Frauen mit einem 89:76 gegen Schweden erfolgreich in die Mission EM-Medaille gestartet ist. „Das Turnier ist eine gute Möglichkeit, den Frauen-Basketball zu präsentierten“, sagt der Geschäftsführer des Syntainics MBC. „Es ist zugleich ein Warmmachen für die WM im kommenden Jahr.“