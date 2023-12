Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Velbert/MZ - Der Hallesche FC muss einen Tag vor dem letzten Spiel des Jahres in der dritten Fußballliga bei Rot-Weiss Essen eine Hiobsbotschaft verkraften. Verteidiger Sebastian Zieleniecki wird den Rot-Weißen wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, wie der HFC am Montag mitteilte.