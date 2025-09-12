weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Vereine kündigen Stellungnahmen an Randale nach Chemie-Derby: Das spielte sich im HFC-Stadion ab

Vor und nach dem 0:0 in der Fußball-Regionalliga zwischen dem HFC und Chemie Leipzig ist es zu Randale gekommen. Die Polizei musste massiv einschreiten.

12.09.2025, 21:32
Nach dem Spiel kam es zu Zusammenstößen zwischen HFC-Fans und Spielern der BSG Chemie.
Nach dem Spiel kam es zu Zusammenstößen zwischen HFC-Fans und Spielern der BSG Chemie. (Foto: Imago/Schulz)

Halle/MZ/FAB - Die Eskalation samt Platzsturm und Jagdszenen nahm ihren Anfang schon vor Spielbeginn. Die Fans der BSG Chemie Leipzig betraten - ganz in schwarz gekleidet - den Gästeblock im Leuna-Chemie-Stadion und es dauerte nicht lange, da zündeten sie die ersten Böller, feuerten auch Leuchtraketen ab. Schon da kam es zu Auseinandersetzungen mit Anhängern des Halleschen FC - die Polizei marschierte auf.